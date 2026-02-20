ハロー!プロジェクトの女性アイドルグループ「アンジュルム」の元メンバー・中西香菜さんは2月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。炎上している夫の投稿について言及し、反響が寄せられました。【投稿】夫の炎上を謝罪＆擁護「私自身、きちんと自分の意思で決めていますので大丈夫です」中西さんは「この件でお騒がせしてしまい、ご心配をおかけして本当に申し訳ありません。私自身、きちんと自分の意思で決めていますので大丈夫