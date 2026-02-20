◆ 日本時間21日の今春初戦で対決へシカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）、シカゴ・カブスの鈴木誠也外野手（31）が現地時間20日のオープン戦でいきなり対決する。ウィル・ベナブル（43）、クレイグ・カウンセル（55）両監督が同19日までに出場予定を明かしている。村上はヤクルトからポスティングシステムを利用し、昨年12月に2年総額3400万ドルの契約で加入。現地19日のライブBPでは元DeNAのアンソニー・ケイらと