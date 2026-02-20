ディズニー＆ピクサーの『トイ・ストーリー5』最新予告編映像が公開された。日本公開日が2026年7月3日に決定したことも発表されている。映像は、原点回帰を目指したような、シリーズの精神に立ち返るような内容となっている。 ﻿ 前作『トイ・ストーリー4』（2019）でウッディは仲間たちのもとを離れている。ジェシーたちは今も変わらずオモチャとして少女ボニ}