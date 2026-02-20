「ゲーム・オブ・スローンズ」前日譚ドラマ「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」シーズン3より、ティザー映像が初公開された。2026年6月に米HBOおよびHBO Maxでリリースとなる。 ジョージ・R・R・マーティン著『炎と血』に基づく本作は、「ゲーム・オブ・スローンズ」の約200年前を舞台に、ターガリエン家の玉座を巡る内戦を描いた物語。シーズン1は2022年、シ