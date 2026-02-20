『ファンタスティック・ビースト』シリーズのエディ・レッドメインが、日本人監督・是枝裕和の新作映画（タイトル未定）に出演することがわかった。米が報じている。 本作は『怪物』（2023）や『万引き家族』（2018）などで知られる是枝の次回作となる英語作品。現時点でプロットは明らかになっていないが、是枝が監督・脚本を務め、レッドメインは出演のほかプロデューサーを兼任する。 製作はサӦ