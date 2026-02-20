フジテレビの三上真奈アナウンサー（３６）が２０日、ＭＣを務めるフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜午前９時５０分）に生出演し、妊娠を生報告した。番組冒頭、一緒にＭＣを務めるお笑いコンビ・バナナマンの設楽統から「三上さん、おめでたいうことで発表ありまして」と振られ、共演者の千秋、カンニング・竹山隆範とともに祝福された。三上アナは「ありがとうございます、私事で恐縮なんですが」と感謝すると、「体