【デススティンガー ヒルツ仕様 2000 -Recolor-】 7月 発売予定 価格：22,000円 コトブキヤは、プラモデル「デススティンガー ヒルツ仕様 2000 -Recolor-」をコトブキヤ限定商品として7月に発売する。価格は22,000円。 本商品はアニメ「ゾイド -ZOIDS-」より「デススティンガー ヒルツ仕様」を2000 -Recolor-として再プラモデル化したもの。ヒルツが搭乗して