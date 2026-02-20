「第1回全国鍋総選挙 in 横浜赤レンガ倉庫」がこのほど開催され、山口県の「自然薯とろろ鍋」が1位に選ばれた。ダイショーが今秋以降、鍋スープとして商品化し、全国で発売する。同企画は、赤レンガ倉庫で1月17日〜2月1日まで開催された「酒処 鍋小屋 2026supported by ダイショー」に出品する全18鍋を対象に、来場者投票を募ったもの。このほど行われた表彰式にはダイショーの松本俊一社長や横浜赤レンガの岩粼求起社長のほ