BLACKPINKのロゼとブルーノ・マーズがタッグを組んだ『APT.』が、歴史的な快挙を達成した。グラミー賞受賞こそ逃したものの、世界規模の人気を改めて証明する結果となった。【写真】スケスケ下着のロゼ国際レコード産業連盟（IFPI）は2月19日、『APT.』が前年の「グローバルシングルチャート」で年間1位を記録したと発表した。K-POP楽曲が同ランキングの頂点に立つのは今回が初めてだ。『APT.』はリリース後、米ビルボードのメイン