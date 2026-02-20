ラーメンチェーン「ラーメン魁力屋」は、2月20日から3月1日までの10日間限定で、全店舗にて「人気定食祭」を初開催する。期間中、公式アプリに配信されるクーポンを提示すると、対象となる人気定食3種類の「定食分」が半額で注文できる。対象は「焼きめし定食」「唐揚げ定食」「餃子定食」。各定食は好きなラーメンに、それぞれ焼きめし、唐揚げ、餃子5個が付く。半額となるのはラーメン代を除いた定食部分の料金で、ラーメンは通