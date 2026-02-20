【IRON ROMANCE WORKSHOP×DRAGON HORSE 超機列伝シリーズ マジンガーZERO】 6月 発売予定 価格：8,800円 マイルストンは、海外メーカー「鋼鉄浪漫製造所（IRON ROMANCE WORKSHOP)」の可動フィギュア「IRON ROMANCE WORKSHOP×DRAGON HORSE 超機列伝シリーズ マジンガーZERO」を6月に発売する。価格は8,800円。2月20日より予約受付を開始する。