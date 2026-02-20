北朝鮮の最大の政治イベントである朝鮮労働党第9回大会が19日、平壌で開幕した。国営の朝鮮中央通信は20日、前日に首都平壌で大会が始まったと伝え、金正恩総書記（国務委員長）が開会演説で経済成果を強調するとともに、「核保有国」としての国家的地位を前面に押し出したと報じた。体制の安定と成果の誇示を通じ、国内の結束を固める狙いがあるとみられる。党大会は、過去5年間の総括と、今後5年間の内外政策の方向性を示す場と