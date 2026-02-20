【断頭台のアウラ】 12月 発売予定 価格：25,080円 キューズQは、フィギュア「断頭台のアウラ」を12月に発売する。価格は25,080円。 本製品は、TVアニメ「葬送のフリーレン」より、魔王直下の“七崩賢”の一人「断頭台のアウラ」を1/7スケールでフィギュア化したもの。 服従の天秤にはアウラ、フリーレンそれぞれの魂の炎が鎮座し、差し替えでど