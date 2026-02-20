お笑い芸人・おばたのお兄さんが18日、オフィシャルブログを更新。妻でフジテレビの山崎夕貴アナウンサーの実家がある岡山へ家族で帰省したことを報告するとともに、仲睦まじい家族３ショットを公開した。 この日、「妻の実家、岡山へ！」と題してブログを更新したおばた。「先日、妻の実家の岡山へ帰省しました！」と明かし、お正月に帰省できなかったため、この時期に訪れたと報告。 黒のキャップにダウンジャケット姿のおばた