巨人２軍は２０日、宮崎キャンプ第５クール２日目がスタート。午前は中継プレーを入念に確認した。手本を実演した石井琢朗２軍監督は大きな声を張り上げ、難しいバウンドを難なく処理。本塁への好返球も披露し、５５歳とは思えない軽快な動きを見せた。