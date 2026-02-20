富士エリアのバイパスとなる国道139号「西富士道路」 中部横断道～富士宮の「酷道」をバイパス 富士宮富沢連絡道路と富士富士宮道路の概要。 静岡県東部には、中部横断道（新清水JCT～双葉JCT）と国道139号（富士市～富士吉田市）の2本の南北軸が存在する。中部横断道は、新東名高速と中央道を結ぶ静岡・山梨両県の主要道路であり、観光地として有名な身延山にもアクセスできる。一方、国道139号は富士市の