袋井警察署の公用車が前を走る車に追突し、けがをさせた事故で、当時運転していた男性警部（51）が過失運転致傷の罪で罰金の略式命令を受けました。起訴状などによりますと、当時袋井警察署に所属していた男性警部（51）は、2025年1月、運転中に意識障害を起こす可能性があることを認識していながら注意を怠り公用車で市内を走行中に意識を失い、前を走る車に100キロを超えるスピードで追突し相手の男性に けがをさせた罪に