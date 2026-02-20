長野市では19日、地域の課題解決をテーマに高校生が考えたビジネスモデルの発表が行われました。発表したのは長野西高校の1年生15人です。これは起業家精神を育んでほしいと県内企業の経営者でつくる協議会が開いたものです。高校生たちは授業の一環で去年7月から地域の課題を見つけ解決方法を考えようと取り組んできました。19日は規格外の野菜に付加価値をつけて販売する仕組みや、ブドウの盗難防止対策をビジネスとして展