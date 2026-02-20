クリエイティブメディアは、USB Type-Cインターフェイスを採用したゲーミングDAC「Sound BlasterX G6」(USB C VERSION)を2月中旬に発売する。価格オープンで、直販価格は24,800円。 Type-Cモデルの発売に伴い、2018年に発売したMicro USB Type-Bモデルは生産を終了、在庫限りの販売となる。 FPSなどのゲームプレイを高音質で楽しみたいゲーマーから、PCでハイレゾオーディオ再