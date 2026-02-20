20日朝、浜松市中央区にあるマンションの1室が燃える火事がありました。火元となった部屋は当時、無人だったということで、警察と消防で火事の原因を調べています。火事があったマンションでは、消防活動により、現場に近づけなくなっていました。警察と消防によりますと、20日午前7時50分ごろ、浜松市中央区住吉の3階建てのマンションで「煙が上がっている」「隣の部屋から爆発音がする」などと119番通報が相次ぎました。消防車な