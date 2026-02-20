俳優・タレントの榊原郁恵（66）が19日、自身のインスタグラムを更新。“母娘旅”での仲むつまじい2ショットを公開し、ファンから温かい反響が寄せられている。【写真】「姉妹みたい」榊原郁恵＆めるる、“母娘旅”での仲良しショット投稿では「ヒルナンデス！ 今日はめるるちゃんと母娘旅〜」とつづり、モデルで俳優の“めるる”こと生見愛瑠（23）とともにロケに出かけたことを報告。自然豊かな場所でロケを楽しむ2人の姿や