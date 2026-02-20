昨夜、福岡市の図書館で男女3人が包丁をもった男に刺された事件で、最初に刺された80代の男性は図書館1階の閲覧スペースで襲われていたことが新たに分かった。昨夜、福岡市早良区の総合図書館で、利用者の80代男性と50代女性、70代の男性警備員の3人が包丁を持った男に襲われ、けがをした。3人を襲ったと見られる男は現場で確保され、女性の首を切りつけた殺人未遂の疑いで自称、福岡市早良区の無職・吉井辰夫容疑者（61）が現行犯