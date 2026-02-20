残りわずかとなったミラノ・コルティナオリンピック。来週末に早くもメダリストの競技を日本国内で見られます。20日朝のフィギュア女子でも、坂本花織選手が銀メダル、中井亜美選手が銅メダル。ここまで日本勢は金5個、銀が7個、銅が12個の合計24個で過去最多をまた更新しました。大会終盤に入ってもメダルラッシュが続いています。激闘を終えたメダリストたちは、イタリアから次々と日本へ。そんな中、19日に帰国したのはモーグル