シニア本格参戦１年目の新星が、五輪のデビュー戦で輝きを放った。１９日（日本時間２０日早朝）に行われたミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美選手（１７）。代名詞であるトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を武器に、初々しい演技で世界を魅了した。（塚本康平）１７日のショートプログラム（ＳＰ）でトリプルアクセルを決めて首位に立ち、最終滑走者として迎えた１９日