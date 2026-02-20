歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のXを更新。3月1日に水戸で開催される出産後初の復帰ライブを前に、心境を綴りました。【写真を見る】【中川翔子】出産後初の復帰ライブへの思い「明日リハーサルが始まります」「産休でこんなに長く止まったのが初めて」中川さんは「明日リハーサルが始まります。」と投稿。続けて「産休でこんなに長く止まったのが初めてで、復帰して初めてのライブ。遠征してくれる方もたくさんいて涙が出