東京・練馬区の住宅で火事があり、現在も消火活動が続いています。80代で住人とみられる男性が救出されましたが、その場で死亡が確認されました。【映像】住宅から煙が出ている様子午前9時ごろ、練馬区大泉の住宅で「一戸建てから煙が出ている」と119番通報がありました。警視庁などによりますと、ポンプ車など25台が出動して現在も消火活動が続いています。これまでに火元の住宅のうち100平方メートルほどが焼けています。