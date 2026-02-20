アメリカのトランプ大統領は、イラン攻撃の判断を15日以内に見極める考えを示しました。現地メディアは、アメリカ軍による限定的な攻撃が検討されていると報じています。アメリカ・トランプ大統領：合意を得るか、さもなければ彼らにとって不幸な結果となるだろう。（Q.10日の期限をイランに与えたのか）10日から15日、それくらいの時間があれば十分だ。トランプ大統領は19日、イランの核開発をめぐり、外交交渉を継続させるか軍事