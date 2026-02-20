鍋やフライパンをほとんど使わず、ほぼ“調理しない”のに、彩り豊かなおかずがずらりと並ぶ晩ごはん――。そんな食卓の様子を紹介した動画がTikTokに投稿され、注目を集めました。投稿したのは「ほぼ調理しない妻」さん（@tekitou_ok）。市販の総菜やパック食品を組み合わせつつ、見た目にも満足度にも「手抜き感ゼロ」に見せる工夫が、多くの共感を呼んでいます。【写真】「ほぼ調理ゼロ」なのに…豪華に見える晩ごはんはこちら