俺（タクヤ）は、妻のエリと2才の息子・カナタを育てている。エリが職場復帰を果たしてから、わが家は大忙しな日々。だから俺は得意な家事を頑張っている。なのにエリは俺が頼んだ少しの家事すらもしないうえ、休日一緒に公園へ行けなどと言う。しまいにはカナタを連れて実家に帰ってしまった。こんな俺に不満を募らせるなんてありえない。ただ実家で母と話しているうち、母からはこう聞かれた。「まさか家事しかしていないってこ