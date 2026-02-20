NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第20週「アンタ、ガタ、ドコサ。」は、焼き網を盗んだのは一体誰なのかという、“焼き網問題”が勃発。その真相はなんとも意外な結末だった。 参考：日高由起刀×杉田雷麟、『ばけばけ』で飛躍制作統括も「好きにしてください」と絶大な信頼 オチから先に言ってしまうと、クマ（夏目透羽）が失くした焼き網は井戸と壁の隙間に滑り落ちていた。かつて、松江のヘブン邸で、フミ（池脇千鶴）が