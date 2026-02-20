Shane Satoが、ボーカリスト／マルチインストゥルメンタリスト／コンポーザーのBraxton Cookとの共作によるニューシングル「Surfliner」を本日2月20日に配信リリースした。 （関連：フィリピンの国民的バンド・LOLA AMOUR、小波津志（PSYCHIC FEVER）と揺らす日本の音楽シーン意外な共通点にも迫る） 本楽曲は、南カリフォルニアの海岸線を縫うように走るアムトラックの名ルー