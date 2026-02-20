おととい、山形県寒河江市で現金８０万円が奪われたとされた強盗事件は自作自演だったことが分かり、警察は、昨夜被害を申し出た公務員の男を業務妨害の疑いで逮捕しました。 【写真を見る】自分で手足を縛り自作自演だった...「80万円強盗事件」を演じ逮捕された消防職員の男(54)を送検犯行動機など今後調べが進む（山形・寒河江市） 業務妨害の疑いで逮捕されたのは、寒河江市柴橋に住む、西村山広域行政事務組合消防本部の