第１回定例道議会が開会し、鈴木知事は総額３兆１６８１億円の新年度一般会計予算案を提出しました。ヒグマ対策や宿泊税の活用方針などについて議論する見通しです。２月２０日に開会した第１回定例道議会で、鈴木知事は道政執行方針を述べ、総額３兆１６８１億円の新年度一般会計予算案を提出しました。（鈴木知事）「職員が持てる力を最大限発揮できる環境づくりを進めながら、道庁の組織力を強化し、地域の皆さまとともに道政を