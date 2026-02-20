RKKには、動画だけでなく放送に使用した写真や資料写真も多数保存されています。半世紀近く前の熊本を写した懐かしい写真の中から、今回は中央区紺屋今町にあった熊本市消防局・中央消防署を紹介します。古い写真なので変色・退色が進んでいますが、AIを使った退色補正と人力での調整で、当時の風景がよみがえりました（AIによる補正は必ずしも正しい色合いを再現していない場合があります。ご了承ください）。 【写真を見る】熊