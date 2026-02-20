タレントの三田寛子（60）が19日、自身のインスタグラムを更新。同日に60歳の誕生日を迎えたタレント・薬丸裕英の還暦パーティーに参加したことを報告し、会場での記念ショットを披露した。写真には薬丸の妻で元アイドル歌手・石川秀美さんの姿もあり「わぁ石川秀美さん全然変わらない」「秀美さんも綺麗でお若いです」と反響を呼んでいる。【写真】「みんな変わらない」「むしろ、若返ってる感じがします」石川秀美さんら“82年