熊本労働局は、去年（2025年）の熊本県内の労働災害による死亡者数が、前の年から2.5倍に増加したと発表しました。 【写真を見る】熊本県内 労災死亡は15人 死傷者は2057人に60歳以上が過去最多で「第三次産業で労働者の高齢化」が原因 熊本労働局がまとめた去年1月から今月6日までの統計によりますと、労災で亡くなった人は前年同期間の6人から15人に増えました。 業種別では建設業が8人と最も多く、前の年の4倍です。 また