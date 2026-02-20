ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子シングルで、新潟市出身の中井亜美選手が銅メダルを獲得しました。 日本時間の20日朝行われたフィギュアスケート女子フリー。18日のショートプログラムで首位につけた中井は最終グループで登場しました。地元・新潟市のスケートリンクには、選手やスケート関係者など約80人が集まり、演技を見守ります。「亜美ちゃん頑張れー！」地