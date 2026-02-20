ミラノ・コルティナオリンピックのアイスホッケーは、１９日の女子決勝で、米国が、連覇を狙ったカナダを延長の末に２―１で破り、２大会ぶり３度目の金メダルに輝いた。米国は第２ピリオドにリードを許したが、第３ピリオド終盤に追いついた。３位決定戦は、スイスがスウェーデンに２―１で競り勝った。