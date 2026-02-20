「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）２２年北京五輪銅メダルでＳＰ２位だった坂本花織（２５）＝シスメックス＝は、完璧な演技とはいかなかったが、フリー１４７・６７点、合計２２４・９０点で銀メダルを獲得した。坂本は中学３年まで、水泳も習っていた。３歳からイトマンスイミングスクールに通い始め、最終的には選手育成コースも目指す実力にまで成