東京都品川区小山のアパートの空き室に放火するなどしたとして、警視庁は２０日、不動産会社員（３１）（港区赤坂）と、２６〜３０歳の男５人を現住建造物等放火未遂や非現住建造物等放火容疑で逮捕したと発表した。現場は再開発が進む東急目黒線武蔵小山駅近くの住宅街。逮捕された不動産会社員は周辺の土地の売買交渉を担当しており、同庁は売却に応じない住民を立ち退かせる目的で火を付けたとみている。発表によると、不