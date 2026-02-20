【イタリア・ミラノ１９日（日本時間２０日）発】ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子（ミラノ・アイススケートアシーナ）で銅メダルを獲得した中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、４年後に向けての決意を語った。今大会はショートプログラム（ＳＰ）、フリーともにトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を成功。メダリスト会見では「今回この五輪の舞台で着氷できたことは自分のこれからの経験にもなると思う。こ