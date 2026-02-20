今が旬のサワーポメロ。 いちき串木野市の生産者らが鹿児島県庁を訪れ、塩田知事にサワーポメロを贈り、県内外の多くの人に食べてもらいたいとPRしました。 県庁を訪れたのは、いちき串木野市の生産者ら4人です。 サワーポメロは、柑橘類ブンタンの一種「大橘」が正式名称です。黄色い大きな果実 今ではお菓子やハンドクリームなど加工品も 50年ほど前からいちき串木野市で栽培が始まり、1985年に「