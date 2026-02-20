明日21日からの3連休は、関東近郊は大体晴れてスキー日和となりそうです。日焼け対策をすると良さそうです。各地で気温が上昇し、23日(月・祝)は4月並みの気温となる所が多い予想です。雪解けが進むため、なだれに注意が必要です。各地で晴れてスキー日和日焼け対策を今週末は、関東甲信はおおむね高気圧に覆われるため、山地を含め、おおむね晴れてスキー日和となりそうです。明日21日(土)と明後日22日(日)は各地で晴れるでしょ