東京午前のドル円は１５５．３０円付近まで強含み。米サンフランシスコ連銀のデイリー総裁が昨年の利下げを受けて金融政策は良好な状態にあるとの認識を示し、追加利下げに否定的だったことがドル円をやや押し上げた。ただ、ドル円の上値は前日高値付近で抑えられている。 ＮＺドル円は９２．１８円付近まで下落。ＮＺ中銀のチーフエコノミストが金融政策に関して軽率な引き上げは行わないとの認識を示し