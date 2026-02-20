日本の太陽に涙の銀！いよいよ最後の週末に入ってきたミラノ・コルティナ五輪。そのクライマックスにふさわしい、尊い競い合いが繰り広げられました。フィギュアスケート女子シングル、素晴らしい演技たちがつづくなかで、坂本花織さんが銀、中井亜美さんが銅、そして千葉百音さんが4位と、日本勢が上位にズラリと並びました。素晴らしい演技、素晴らしい試合でした。誇ってもらえたらいいなと思います。ミラノ・コルティナ冬季オ