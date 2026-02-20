米人気ドラマ「グレイズ・アナトミー恋の解剖学」で知られる俳優のエリック・デーンさんが１９日（日本時間２０日）に死去した。享年５３。「ピープル誌」が最初に報じた。筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）を患っていた。米報道によるとデーンさんの代理人により「深い悲しみの中、エリック・デーンがＡＬＳとの勇敢な闘いの末、木曜日の午後に亡くなったことをお伝えします。彼は最期の日々を、親しい友人、献身的な妻、そして