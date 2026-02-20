タレントの蒼井そら（44）が20日、自身のインスタグラムを更新。過去に離婚危機があったことを明かした。蒼井はストーリーズで「3年前に別居案件の大喧嘩してから結婚指輪を外してたんだけど」と切り出し、「荷物整理してたら出てきて3年ぶりにはめてみた」と、左手薬指の写真をアップした。続く投稿では「公文の送り迎え（徒歩）」と自身の姿を公開。「風が痛い」とつづった。2002年にセクシー女優としてデビューし、人