毎日放送（MBS）で放送されているお笑いコンビ・よゐことAぇ! groupの冠番組『Aぇ!!!!!!ゐこ』（毎週土曜深1：28）が3月末で最終回を迎える。番組の公式Xが伝えた。【写真】USJでの写真と共に…笑顔をみせるAぇ!groupら「お知らせ」とし、「約5年間皆様に愛していただいた 「Aぇ!!!!!!ゐこ」 3月末をもって最終回を迎えます」と発表。「#よゐこ のお2人、 #Aぇ! group の皆さん、そして、視聴者の皆様に改めて感謝の日々です