■これまでのあらすじバレンタインにチョコをくれた心美親子に執着されている息子。「2人がうまくいくように協力するのが親」だと心美の母親から言われるが、妻はこれ以上距離を縮めてほしくないと思ってしまう。ところが後日、息子と同じスイミングスクールに親子が通い始めて…。スイミングスクール終わりに、心美ちゃん親子とファストフード店に寄ることになってしまいました。子どもの目の前で誘われたら断りづらい…。そこで