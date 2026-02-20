家宅捜索で押収物を運び出す警視庁の捜査員ら＝20日午前、東京都港区東京都品川区の東急目黒線武蔵小山駅近くでアパート一室などを放火したとして男6人が逮捕された事件で、実行役の一部が「報酬を受け取った」と供述していることが20日、警視庁捜査1課への取材で分かった。指示役とみられる不動産会社社員内藤寛己容疑者（31）＝東京都港区＝と実行役らは知人という。捜査1課は20日、非現住建造物等放火などの容疑で港区の内